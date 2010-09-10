Отель в Санкт-Петербурге
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Отель в Санкт-Петербурге
В прошлом году ездили в Санкт-Петербург, останавливались в гостинице на 4*. Не понравилось с порога, фотографии вообще далеки от реальности, просто небо и земля. Теперь не знаю, как бронировать номер еще раз. Есть где-то сайт, где фотки номеров настоящие?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя