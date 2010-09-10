Отель в Санкт-Петербурге

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2128
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отель в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

В прошлом году ездили в Санкт-Петербург, останавливались в гостинице на 4*. Не понравилось с порога, фотографии вообще далеки от реальности, просто небо и земля. Теперь не знаю, как бронировать номер еще раз. Есть где-то сайт, где фотки номеров настоящие?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отель в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » 13 минут назад

В принципе, у этого https://northflower.ru/nomera отеля на сайте реальные фотографии, проверено лично. Если посмотреть, то видно, что там минимум фотошопа, выглядит номер реально, как он есть. Да и в целом могу сказать, что отель очень даже неплохой. А если вы по утрам завтракаете, то вам точно у них надо остановиться. Завтраки просто потрясающие, готовят очень вкусно.
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