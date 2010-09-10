Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

В прошлом году ездили в Санкт-Петербург, останавливались в гостинице на 4*. Не понравилось с порога, фотографии вообще далеки от реальности, просто небо и земля. Теперь не знаю, как бронировать номер еще раз. Есть где-то сайт, где фотки номеров настоящие?