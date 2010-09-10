Автозапчасти

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2127
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 13:50

Всем привет! Нужны запчасти на Фусо кантер, где можно взять? Только не предлагайте брать у официального дилера, этот вариант в моем случае не подходит. Потому что стоимость их сейчас высокая, а мне очень хочется как-нибудь более экономично обойтись.
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