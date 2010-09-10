Автозапчасти
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Автозапчасти
Всем привет! Нужны запчасти на Фусо кантер, где можно взять? Только не предлагайте брать у официального дилера, этот вариант в моем случае не подходит. Потому что стоимость их сейчас высокая, а мне очень хочется как-нибудь более экономично обойтись.
Re: Автозапчасти
Привет, вы запчасти фусо кантер может приобрести в интернет-магазине РСТ-Моторс. При чем даже по очень привлекательной стоимости, так как специализируется на марках японских грузовых автомобилей. Компания работает очень много лет, и имеет огромный опыт в подборе и продаже запчастей именно на этот автомобиль. Покупка запчастей в этом магазине простая и понятная. Если вы хотите, то можете сами в каталоге найти артикулы запчастей и скинуть менеджерам компании. Когда нет времени или искать не хочется, скидывайте вин-номер грузовика и наименование нужных запчастей. Через время с вами связывается менеджер и предлагает счет на оплату.
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