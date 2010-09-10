Установка котлов отопления
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Установка котлов отопления
Девочки, кто-нибудь из вас знает, как можно установить котел в частном доме? У нас раньше было печное отопление, а сейчас решили нужно все сделать по-современному. Поэтому если вы в курсе жду ваших рекомендаций и советов.
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