Сообщение klonik » Сегодня, 14:00

Девочки, кто-нибудь из вас знает, как можно установить котел в частном доме? У нас раньше было печное отопление, а сейчас решили нужно все сделать по-современному. Поэтому если вы в курсе жду ваших рекомендаций и советов.