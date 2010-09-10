Установка котлов отопления
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Установка котлов отопления
Девочки, кто-нибудь из вас знает, как можно установить котел в частном доме? У нас раньше было печное отопление, а сейчас решили нужно все сделать по-современному. Поэтому если вы в курсе жду ваших рекомендаций и советов.
Re: Установка котлов отопления
Получается, что у вас вообще котла раньше не стояло? Ну, в таком случае тогда вам нужно обратиться в специализированную компанию. Могу вам посоветовать обратиться сюда https://stroyklim.com/kazan/montazh-kotlov-otopleniya/ . Мы сами всегда к ним обращаемся за обслуживанием котла отопления. Нравится компания, особенно как специалисты хорошо разбираются в оборудование. Самостоятельно вряд ли у вас получится, потому что нужно разработка и проектирование. А эта компания как раз этим и занимается. Также, чтобы установить котел, нужно разбираться во всей системой. У меня хотел муж сначала сам попробовать установить, но не получилось. Потому что никогда не имел дела с котлами. Поэтому обращайтесь к специалистам, так наверно будет надежнее и выгоднее все-таки. Тем более если вам нужно разработка.
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