Подшипники
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Подшипники
Всем привет! Я слышала, что есть некие проблемы с подшипниками. Многие жалуются, что сейчас найти качественный практически нереально. Подскажите, а вы какую марку подшипников применяете?
Re: Подшипники
Привет, мы сейчас берем подшипники марки BBC. Но цена, конечно довольно-таки высокая у них. Но зато они смело отслуживают свой заявленный срок и даже больше. Вообще производство у них очень хорошо настроено. Оборудование все современное и новое, поэтому и качество тоже хорошее. А так у нас в России очень много заводов, которые занимаются производством подшипников. Все они хорошо работают и предлагают свою продукцию. Дефицита или каких-то других проблем с этими деталями не замечаю. Но если выбирать среди множества производителей компаний, я смело могу вам рекомендовать BBC. Потому что проверены они не одним годом.
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