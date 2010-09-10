Подшипники

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2128
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подшипники

Сообщение klonik » Сегодня, 14:06

Всем привет! Я слышала, что есть некие проблемы с подшипниками. Многие жалуются, что сейчас найти качественный практически нереально. Подскажите, а вы какую марку подшипников применяете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2129
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подшипники

Сообщение zevc » 10 минут назад

Привет, мы сейчас берем подшипники марки BBC. Но цена, конечно довольно-таки высокая у них. Но зато они смело отслуживают свой заявленный срок и даже больше. Вообще производство у них очень хорошо настроено. Оборудование все современное и новое, поэтому и качество тоже хорошее. А так у нас в России очень много заводов, которые занимаются производством подшипников. Все они хорошо работают и предлагают свою продукцию. Дефицита или каких-то других проблем с этими деталями не замечаю. Но если выбирать среди множества производителей компаний, я смело могу вам рекомендовать BBC. Потому что проверены они не одним годом.
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