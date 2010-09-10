Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Меня интересует разработка паспорта безопасности химической продукции. Подскажите, а для какой продукции он сейчас нужен? А также очень интересно для какой продукции он не нужен. Если кто в курсе такой информации подскажите или может быть где-то есть насчет этого информация?