Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2127
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Меня интересует разработка паспорта безопасности химической продукции. Подскажите, а для какой продукции он сейчас нужен? А также очень интересно для какой продукции он не нужен. Если кто в курсе такой информации подскажите или может быть где-то есть насчет этого информация?
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