Покупка чеков

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2127
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка чеков

Сообщение klonik » 56 минут назад

Всем привет! У меня знакомый уже несколько дней просит дать крупную сумму денег. Несколько раз уже отказала, а он все равно просит. Вот думаю, есть ли какой-то способ, чтобы он от меня отстал?
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