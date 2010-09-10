Сообщение klonik » 56 минут назад

Всем привет! У меня знакомый уже несколько дней просит дать крупную сумму денег. Несколько раз уже отказала, а он все равно просит. Вот думаю, есть ли какой-то способ, чтобы он от меня отстал?