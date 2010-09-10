Покупка чеков
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Покупка чеков
Всем привет! У меня знакомый уже несколько дней просит дать крупную сумму денег. Несколько раз уже отказала, а он все равно просит. Вот думаю, есть ли какой-то способ, чтобы он от меня отстал?
Re: Покупка чеков
Привет, покажи ему фейк чеки о переводе. Покажи ему, что ты деньги ему перевела. А он пусть разбирается поэтому с этими данными. Если человек умный он сразу поймет, что это не настоящий документ, а подделка. После чего он вас не побеспокоит. Только единственный нюанс, такие чеки лучше всего использовать только в хороших целях. В других же случаях противоречит установленным законам. И площадка, которая предоставляет копии чеков никакую ответственность не несет. Все на совести остается заказчика. А так поддельный чек формируется в считанные секунды и очень удобно, когда кому-то нужно срочно его предъявить.
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