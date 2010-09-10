Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2128
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:28

Девушки, кто знает, где можно найти качественную и стильную мебель в Москве по разумной цене? Я переезжаю в новую квартиру и хочу обставить её красивой и надежной мебелью, но не знаю, с чего начать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2129
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Привет! Я недавно была в такой же ситуации и нашла отличный вариант. Посмотри на мебель цены москва в этом интернет-магазине. Там представлена мебель на любой вкус и бюджет. Ассортимент прекрасный и по качеству они не уступают более дорогим брендам. Уверена, что ты тоже сможешь найти для себя что-то подходящее!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость