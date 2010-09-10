Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2193
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 10 дек 2024, 17:28

Девушки, кто знает, где можно найти качественную и стильную мебель в Москве по разумной цене? Я переезжаю в новую квартиру и хочу обставить её красивой и надежной мебелью, но не знаю, с чего начать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2194
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 10 дек 2024, 20:29

Привет! Я недавно была в такой же ситуации и нашла отличный вариант. Посмотри на мебель цены москва в этом интернет-магазине. Там представлена мебель на любой вкус и бюджет. Ассортимент прекрасный и по качеству они не уступают более дорогим брендам. Уверена, что ты тоже сможешь найти для себя что-то подходящее!
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Подскажите

Сообщение Fabos » Сегодня, 07:41

Главное не спешить и не брать всё, что немного мебель напоминает в одном магазине. Лучше подбирать постепенно. Сперва в спальню, потом на кухню, в прихожую и тд. Смотрите в разных местах, приценивайтесь.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Подскажите

Сообщение Upellesin » Сегодня, 07:49

Мебель обычно под интерьер выбирается. Чтобы в квартире всё смотрелось гармонично. Если у вас, например, всё в каких-то оливковых тонах в зале, то не стоит туда какую-то яркую мебель брать, надо подобрать что-то в тон. Мы сами недавно делали ремонт на кухне и потом под сам ремонт и подбирали дизайнерскую мебель тут https://albamebel.shop/half-seats-alba/polukreslo-prestizh-celnyy-massiv-buka-p30-02/. Взяли удобные полукресла из массива бука, стол из той же древесины и сейчас саму кухню смотрим в разных местах, хотим чтоб всё было просто идеально.
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