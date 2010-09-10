Сообщение klonik » 10 дек 2024, 17:28

Девушки, кто знает, где можно найти качественную и стильную мебель в Москве по разумной цене? Я переезжаю в новую квартиру и хочу обставить её красивой и надежной мебелью, но не знаю, с чего начать.