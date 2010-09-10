Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2130
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?

Сообщение zevc » 17 минут назад

Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2129
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?

Сообщение klonik » 15 минут назад

Могу вам подсказать вариант, которым наша компания сама пользовалась в начале этого года. Вот тут https://vittoria-akril.ru/kak-srochno-i ... dstvo.html о нем подробнее. Вступление в СРО прошло очень гладко и уложились в наш небольшой бюджет.
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