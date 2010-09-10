Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?
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Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?
Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?
Re: Как срочно и выгодно вступить в СРО в Уфе?
Могу вам подсказать вариант, которым наша компания сама пользовалась в начале этого года. Вот тут https://vittoria-akril.ru/kak-srochno-i ... dstvo.html о нем подробнее. Вступление в СРО прошло очень гладко и уложились в наш небольшой бюджет.
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