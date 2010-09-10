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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2130
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн радио

Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Ребят привет, а вы слушаете какое-нибудь радио? У меня мама просит постоянно включить песни 80-90 годов. Включаю в вКонтакте, но там ограничения, постоянно требует оформить подписку. А я так-то не слушаю музыку, только маме включаю. Не вижу смысла вообще покупать эту подписку.
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