Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Ребят привет, а вы слушаете какое-нибудь радио? У меня мама просит постоянно включить песни 80-90 годов. Включаю в вКонтакте, но там ограничения, постоянно требует оформить подписку. А я так-то не слушаю музыку, только маме включаю. Не вижу смысла вообще покупать эту подписку.