Онлайн радио
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Онлайн радио
Ребят привет, а вы слушаете какое-нибудь радио? У меня мама просит постоянно включить песни 80-90 годов. Включаю в вКонтакте, но там ограничения, постоянно требует оформить подписку. А я так-то не слушаю музыку, только маме включаю. Не вижу смысла вообще покупать эту подписку.
Re: Онлайн радио
Привет, абсолютно бесплатно можно крутое Ретро Радио Олимп слушать онлайн. Иногда все-таки слушаю это радио, одно из самых любимых на данный момент у меня. Всегда хорошие песни, никакого нытья нет. Раньше радио Олимп был вообще маленьким радио, а сейчас полноценное и вещает на 104,5 FM. Я даже когда за рулем частенько ищу частоту эту и интересно, что на протяжении всего пути очень даже хорошо ловит. В общем, если вы хотите порадовать вашу маму ретро хитами, то я вам рекомендую это сделать с помощью радио Олимп. Я уверена, музыка вашей маме очень сильно понравиться.
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