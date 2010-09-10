Онлайн радио

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн радио

Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Ребят привет, а вы слушаете какое-нибудь радио? У меня мама просит постоянно включить песни 80-90 годов. Включаю в вКонтакте, но там ограничения, постоянно требует оформить подписку. А я так-то не слушаю музыку, только маме включаю. Не вижу смысла вообще покупать эту подписку.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн радио

Сообщение zevc » 39 минут назад

Привет, абсолютно бесплатно можно крутое Ретро Радио Олимп слушать онлайн. Иногда все-таки слушаю это радио, одно из самых любимых на данный момент у меня. Всегда хорошие песни, никакого нытья нет. Раньше радио Олимп был вообще маленьким радио, а сейчас полноценное и вещает на 104,5 FM. Я даже когда за рулем частенько ищу частоту эту и интересно, что на протяжении всего пути очень даже хорошо ловит. В общем, если вы хотите порадовать вашу маму ретро хитами, то я вам рекомендую это сделать с помощью радио Олимп. Я уверена, музыка вашей маме очень сильно понравиться.
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