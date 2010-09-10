Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

А пленка полиэтиленовая, которую используют в садоводстве, чем-то отличается? Соседка рассказывала про какие-то свойства, но я так и не поняла, какую мне лучше взять.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2133
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:07

Ну, конечно, отличается. Смотря для чего будет предназначаться. Есть пленки для парников, есть для строительных работ, для ремонта. Вот здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... -parnikov/ посмотрите, почитайте, какая она бывает. Там и толщина разная, и свойства разные. Думаю, теперь вам легко будет разобраться и выбрать нужную)
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