Подскажите
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Подскажите
А пленка полиэтиленовая, которую используют в садоводстве, чем-то отличается? Соседка рассказывала про какие-то свойства, но я так и не поняла, какую мне лучше взять.
Re: Подскажите
Ну, конечно, отличается. Смотря для чего будет предназначаться. Есть пленки для парников, есть для строительных работ, для ремонта. Вот здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... -parnikov/ посмотрите, почитайте, какая она бывает. Там и толщина разная, и свойства разные. Думаю, теперь вам легко будет разобраться и выбрать нужную)
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