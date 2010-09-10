Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 13:23

Здравствуйте, есть ли у вас какие-то рекомендации по приобретению автомобилей в Москве? Я размышляю о покупке новой машины и ищу надежного дилера с хорошими ценами и широким выбором моделей.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2133
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Сегодня, 15:22

Добрый день! Если вы рассматриваете покупку нового автомобиля, то я рекомендую обратить внимание на официального дилера и купить новый voyah у них. Там отличный выбор и конкурентоспособные цены на современные и комфортные машины бизнес-класса. Я сама недавно покупала машину у них и осталась довольна обслуживанием и предложениями.
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