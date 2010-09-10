Болят дёсны

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Болят дёсны

Сообщение Roofdier » Сегодня, 07:31

Периодически болят дёсны. Доктор выписывает какие-то мази, но они помогают лишь временно. Где мне смогут помочь окончательно вылечить дёсны?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Болят дёсны

Сообщение Companion » Сегодня, 07:42

Я не врач, но на мой взгляд лечат Вас сейчас не совсем от того, что у Вас есть на самом деле. Было бы иначе, то дёсны Ваши давно были бы в порядке. Советую съездить в Воронеж в стоматологический центр Дентика и там провести профессиональную гигиену. Там врачи опытные, оборудование самое совершенное. Поставят Вам точный диагноз и проведут необходимый курс лечения.
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