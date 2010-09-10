Болят дёсны
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Болят дёсны
Периодически болят дёсны. Доктор выписывает какие-то мази, но они помогают лишь временно. Где мне смогут помочь окончательно вылечить дёсны?
Re: Болят дёсны
Я не врач, но на мой взгляд лечат Вас сейчас не совсем от того, что у Вас есть на самом деле. Было бы иначе, то дёсны Ваши давно были бы в порядке. Советую съездить в Воронеж в стоматологический центр Дентика и там провести профессиональную гигиену. Там врачи опытные, оборудование самое совершенное. Поставят Вам точный диагноз и проведут необходимый курс лечения.
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