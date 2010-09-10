Скупка золота
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Скупка золота
Здравствуйте, купила золотое и очень дорогое кольцо. В магазине присматривалась и вроде как оно мне очень понравилось. Походив с ним поняла, что не нравится оно мне. Расстроилась, конечно и что делать не знаю даже в таком случае. Девчонки, может что-то мне подскажите?
Re: Скупка золота
Добрый день, самое главное сильно не расстраивайтесь. Есть же скупки, которые могу у вас купить по выгодной для вас цене. Если вы из Москвы я вам могу предложить сеть скупок Aurum-Gold. Где все они находятся, чтобы вам было удобнее добираться вы можете посмотреть на сайте https://aurum-skupka.gold/. Несмотря на то, что эта сеть скупок предлагает очень хорошую цену. Я все-таки вам рекомендую зайти еще в одну, чтобы те тоже оценили. Потом вы сможете выбрать, где самая адекватная стоимость для вас. Если бирка снята, обычно стоимость ниже. Но если кольцо новое, то скупка выкупает практически по такой же стоимости или по чуть меньшей.
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