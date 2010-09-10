Скупка золота

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Скупка золота

Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Здравствуйте, купила золотое и очень дорогое кольцо. В магазине присматривалась и вроде как оно мне очень понравилось. Походив с ним поняла, что не нравится оно мне. Расстроилась, конечно и что делать не знаю даже в таком случае. Девчонки, может что-то мне подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2139
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Скупка золота

Сообщение zevc » Сегодня, 17:49

Добрый день, самое главное сильно не расстраивайтесь. Есть же скупки, которые могу у вас купить по выгодной для вас цене. Если вы из Москвы я вам могу предложить сеть скупок Aurum-Gold. Где все они находятся, чтобы вам было удобнее добираться вы можете посмотреть на сайте https://aurum-skupka.gold/. Несмотря на то, что эта сеть скупок предлагает очень хорошую цену. Я все-таки вам рекомендую зайти еще в одну, чтобы те тоже оценили. Потом вы сможете выбрать, где самая адекватная стоимость для вас. Если бирка снята, обычно стоимость ниже. Но если кольцо новое, то скупка выкупает практически по такой же стоимости или по чуть меньшей.
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