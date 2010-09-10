Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Здравствуйте, купила золотое и очень дорогое кольцо. В магазине присматривалась и вроде как оно мне очень понравилось. Походив с ним поняла, что не нравится оно мне. Расстроилась, конечно и что делать не знаю даже в таком случае. Девчонки, может что-то мне подскажите?