Сообщение zevc » 46 минут назад

Ребят, скажите, а где сейчас можно купить гидравлическое масло для техники оригинальное? А то несколько раз покупали, попадалась нам палёнка. Нужно вот закупать для спецтехники, а страшно. Вдруг опять некачественное масло, которое свернется. В общем, если знаете, где продается оригинал посоветуйте нам тоже.