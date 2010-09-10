Гидравлические масла

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гидравлические масла

Сообщение zevc » 46 минут назад

Ребят, скажите, а где сейчас можно купить гидравлическое масло для техники оригинальное? А то несколько раз покупали, попадалась нам палёнка. Нужно вот закупать для спецтехники, а страшно. Вдруг опять некачественное масло, которое свернется. В общем, если знаете, где продается оригинал посоветуйте нам тоже.
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