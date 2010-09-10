Гидравлические масла
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Гидравлические масла
Ребят, скажите, а где сейчас можно купить гидравлическое масло для техники оригинальное? А то несколько раз покупали, попадалась нам палёнка. Нужно вот закупать для спецтехники, а страшно. Вдруг опять некачественное масло, которое свернется. В общем, если знаете, где продается оригинал посоветуйте нам тоже.
Re: Гидравлические масла
Я вам советую купить гидравлическое масло в Dovl. Это маркетплейс где представлено разное гидравлическое масло. Вот ссылка https://dovl.ru/tovary/masla/gidravlicheskoe-maslo-2/ , вы тут можете посмотреть какие масла есть в наличие. Заказывать очень удобно посредством звонка и при чем можно купить масло практически любого объема от 1 литра до бочки в 1000 литров. Кроме всего этого у них действительно представлена оригинальная продукция. Когда мы первые разы покупали у них тоже были сомнения. Потому что стоимость очень приемлемая, а также есть индивидуальные выгодные предложения. Но компания предложила нам все сертификаты соответствия. Поэтому можете не сомневаться тут продается действительно оригинальная продукция.
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