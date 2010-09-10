Доставка еды
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Доставка еды
Девочки, привет! Последнее время питаюсь всем подряд, никакого рациона не соблюдаю. Все это сказывается на самочувствие и на моем здоровье в целом. При чем последнее время заметила, что очень понравилось. Все это из-за очень плотного графика. Времени вообще нет готовить. А как вы с питанием справляетесь в загруженные дни?
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