Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » 39 минут назад

Девочки, привет! Последнее время питаюсь всем подряд, никакого рациона не соблюдаю. Все это сказывается на самочувствие и на моем здоровье в целом. При чем последнее время заметила, что очень понравилось. Все это из-за очень плотного графика. Времени вообще нет готовить. А как вы с питанием справляетесь в загруженные дни?
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