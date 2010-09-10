Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2139
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 15:15

Девочки, привет! Последнее время питаюсь всем подряд, никакого рациона не соблюдаю. Все это сказывается на самочувствие и на моем здоровье в целом. При чем последнее время заметила, что очень понравилось. Все это из-за очень плотного графика. Времени вообще нет готовить. А как вы с питанием справляетесь в загруженные дни?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 18:08

Привет, у меня, конечно не такие, как у тебя загруженные дни. Но, когда отчеты тоже дома не успеваю готовить. У меня муж всем этим занимается. А если и у него на работе дел завал, тогда мы уже обращаемся к доставке готовой еды. Благо сейчас есть много сервисов, которые предлагают вкусную и даже полезную еду. Может во время таких завалов на работе вам тоже попробовать купить готовую еду с доставкой? Можно даже сейчас заказывать еду на целый месяц, а курьеры будут привозить каждый два дня. Мне кажется так можно наладить как питание, так и свое самочувствие. В общем, рекомендую вам рассмотреть этот вариант.
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