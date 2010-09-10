Вывоз грунта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вывоз грунта
Девочки, решили с мужем построить баню. Планируем, как только можно будет заливать фундамент. Но у меня возник вопрос по поводу земли, которая останется от фундамента. Куда ее девать, ведь будет грязь вокруг, и она будет мешаться. Кто сталкивался с этим?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость