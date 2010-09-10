Вывоз грунта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вывоз грунта

Сообщение zevc » 27 минут назад

Девочки, решили с мужем построить баню. Планируем, как только можно будет заливать фундамент. Но у меня возник вопрос по поводу земли, которая останется от фундамента. Куда ее девать, ведь будет грязь вокруг, и она будет мешаться. Кто сталкивался с этим?
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