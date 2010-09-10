Вывоз грунта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2139
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вывоз грунта

Сообщение zevc » Сегодня, 15:27

Девочки, решили с мужем построить баню. Планируем, как только можно будет заливать фундамент. Но у меня возник вопрос по поводу земли, которая останется от фундамента. Куда ее девать, ведь будет грязь вокруг, и она будет мешаться. Кто сталкивался с этим?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2138
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вывоз грунта

Сообщение klonik » Сегодня, 18:22

Я не думаю, что от бани у вас будет очень много грунта. Мы, когда ставили практически не было, правда у нас и фундамент был неглубокий. Если вы хотите, можете обратиться сюда https://lgs-nerud.ru/vivoz_grunt/. Это компания, которая как раз может вывезти с вашего участка ненужный грунт. А если нужно будет, может и обратно его привести. По стоимости вам не подскажу, потому что рассчитывается индивидуально. Смотря где находиться ваш участок, какой подъезд и какой объем вывозимого грунта. В принципе можно связаться с менеджером и уточнить информацию. А так вполне действенный вариант избавиться от ненужного грунта на участке.
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