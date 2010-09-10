Сообщение zevc » Сегодня, 15:27

Девочки, решили с мужем построить баню. Планируем, как только можно будет заливать фундамент. Но у меня возник вопрос по поводу земли, которая останется от фундамента. Куда ее девать, ведь будет грязь вокруг, и она будет мешаться. Кто сталкивался с этим?