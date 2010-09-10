Полусухая стяжка пола

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Полусухая стяжка пола

Сообщение zevc » Сегодня, 00:52

Полусухая стяжка пола интересует. Как ее реализовать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2139
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Полусухая стяжка пола

Сообщение klonik » Сегодня, 00:54

Много по этой теме тут https://juliy.info/moda/polusuxaya-styazhka-pola/ написано. Язык текста очень хороший, даже новичок разберется, так что почитайте) Я вот для общего развития эту тему изучала, авось и в доме когда нибудь пригодится при ремонте...)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя