Полусухая стяжка пола
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Полусухая стяжка пола
Полусухая стяжка пола интересует. Как ее реализовать?
Re: Полусухая стяжка пола
Много по этой теме тут https://juliy.info/moda/polusuxaya-styazhka-pola/ написано. Язык текста очень хороший, даже новичок разберется, так что почитайте) Я вот для общего развития эту тему изучала, авось и в доме когда нибудь пригодится при ремонте...)
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