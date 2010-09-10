Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, девочки! Мне нужно быстро получить новые знания в сфере дизайна. Как лучше организовать обучение, чтобы не прерываться от основной работы? Какие платформы или курсы рекомендуете?
Re: Подскажите
Привет! Оптимальным решением может стать дистанционное образование онлайн в Академии современных технологий, где ты сможешь учиться без отрыва от работы, благодаря гибкому графику и внимательному подходу персональных менеджеров. Это позволит освоить необходимые навыки и спокойно использовать их на практике.
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