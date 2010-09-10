Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:28

Здравствуйте, девочки! Мне нужно быстро получить новые знания в сфере дизайна. Как лучше организовать обучение, чтобы не прерываться от основной работы? Какие платформы или курсы рекомендуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:28

Привет! Оптимальным решением может стать дистанционное образование онлайн в Академии современных технологий, где ты сможешь учиться без отрыва от работы, благодаря гибкому графику и внимательному подходу персональных менеджеров. Это позволит освоить необходимые навыки и спокойно использовать их на практике.
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