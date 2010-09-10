Баня
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Баня
Доброго времени суток! Мы с друзьями сейчас планируем построить баню, но не знаем, какие компании предлагают хорошие условия. Вы когда-нибудь пользовались их услугами? Как они по качеству?
Re: Баня
Добрый день! Скажу честно, что сама пару лет назад строила баню через http://каркас-тайги.рф/ и осталась очень довольна. Для нас была важна не только скорость, но и качество материалов. Строительство прошло быстро, все работники были профессиональными, и результат превзошел ожидания. Сначала мы сомневались, но когда увидели, как все строится, и как аккуратно работали ребята, начали чувствовать себя спокойнее.
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