Баня

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Баня

Сообщение zevc » Вчера, 19:16

Доброго времени суток! Мы с друзьями сейчас планируем построить баню, но не знаем, какие компании предлагают хорошие условия. Вы когда-нибудь пользовались их услугами? Как они по качеству?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Баня

Сообщение klonik » Вчера, 20:35

Добрый день! Скажу честно, что сама пару лет назад строила баню через http://каркас-тайги.рф/ и осталась очень довольна. Для нас была важна не только скорость, но и качество материалов. Строительство прошло быстро, все работники были профессиональными, и результат превзошел ожидания. Сначала мы сомневались, но когда увидели, как все строится, и как аккуратно работали ребята, начали чувствовать себя спокойнее.
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