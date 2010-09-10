Рецепты
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Рецепты
Привет! Ищу советы по поводу того, как безопасно и правильно использовать кулинарные рецепты с различных онлайн-ресурсов. Хочется быть уверенной, что персональные данные защищены. Какие меры предосторожности желательно соблюдать при этом?
Re: Рецепты
Добрый день! Я часто готовлю по рецептам из интернета, и для меня тоже важно, чтобы мои персональные данные были конфиденциальны. Наткнулась на сайт https://кухня.рф/legal/policy , где подробно описана политика обработки данных. Они уделяют большое внимание защите информации и следят за соблюдением всех норм. Даже проверяла отзывы пользователей - многие отмечают, что с их данными всё в порядке, и сайт действует в рамках закона.
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