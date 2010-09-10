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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2143 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Рецепты Цитата Сообщение klonik » Вчера, 15:03 Привет! Ищу советы по поводу того, как безопасно и правильно использовать кулинарные рецепты с различных онлайн-ресурсов. Хочется быть уверенной, что персональные данные защищены. Какие меры предосторожности желательно соблюдать при этом? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2144 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Рецепты Цитата Сообщение zevc » Вчера, 19:01 Добрый день! Я часто готовлю по рецептам из интернета, и для меня тоже важно, чтобы мои персональные данные были конфиденциальны. Наткнулась на сайт https://кухня.рф/legal/policy , где подробно описана политика обработки данных. Они уделяют большое внимание защите информации и следят за соблюдением всех норм. Даже проверяла отзывы пользователей - многие отмечают, что с их данными всё в порядке, и сайт действует в рамках закона. Вернуться к началу

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