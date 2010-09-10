Сообщение klonik » Вчера, 11:48

Подскажите, а есть сейчас компании, которые занимаются сопровождением 1С? Мне очень интересно, что включено в это сопровождение? В общем, если вы разбираетесь в этой теме буду благодарна вам за информацию.