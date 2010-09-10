Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2146
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:48

Подскажите, а есть сейчас компании, которые занимаются сопровождением 1С? Мне очень интересно, что включено в это сопровождение? В общем, если вы разбираетесь в этой теме буду благодарна вам за информацию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2147
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:47

Если я вам правильно поняла, то вам нужно сопровождение 1С? Просто в сопровождение вы можете получить обслуживание конфигурации 1С, поддержка и сопровождение СУБД платформы 1С, администрирование и техническую поддержку и многое другое. Конечно, есть специальные компании, которые предлагают такую услугу. Проводят также дополнительные консультации по 1С. Они рассказывают о возможностях продуктов, подберут индивидуальную конфигурацию, помогут выстроить документооборот и настроить бизнес-процессы. А вообще можно неплохо так сэкономить благодаря внедрению 1С в свой бизнес.
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