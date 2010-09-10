Разработка ПО
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Разработка ПО
Посоветовали нам тут найти программиста, который сможет написать для нашего офиса кастомное программное обеспечение – чтобы все бизнес-процессы отладить разом и информацию сохранить в тайне. Можете кого-то посоветовать, кто таким занимается?
Re: Разработка ПО
Ну, допустим, тут https://centicore.ru/ вот предлагают разработать и внедрить программное обеспечение по любому процессу. Однако сначала нужно понимать, что именно вы хотите. В принципе, для команды нет невыполнимых задач, главное собрать все, что вам нужно в одно. Тут советую сразу сотрудников опросить и их пожелания зафиксировать, чтобы программа получилась максимально удобной для всех.
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