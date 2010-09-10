Подскажите
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Подскажите
Какая почтовая система интегрируется с почтовой платформе? Хотелось бы, чтобы все-таки она была российская. Если вы работаете с такой или знаете, где ее можно взять в аренду или приобрести буду очень вам благодарна.
Re: Подскажите
Я вам могу предложить только по сотрудничать с платформой CommuniGate Pro. Если хотите посмотреть какие системы она вообще имеет, то можете сделать это тут https://communigatepro.ru . К тому же именно эта платформа с легкостью интегрируется с бизнесом, различными приложениями. Насколько мне известно благодаря этой платформе можно вести работу в самом Офисе или Битрикс 24. Одно решение замещает сразу несколько продуктов вендеров. Самое главное не зависит от иностранных партнеров и может работать с отечественными ОС и популярными приложениями. Не знаю, подойдет эта система вам или нет, но я рекомендую обратиться на нее внимание.
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