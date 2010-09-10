Сообщение klonik » Вчера, 14:25

Какая почтовая система интегрируется с почтовой платформе? Хотелось бы, чтобы все-таки она была российская. Если вы работаете с такой или знаете, где ее можно взять в аренду или приобрести буду очень вам благодарна.