Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:16

А где можно самостоятельно своими силами создавать какие-либо опросы? Может сервисы какие-нибудь есть проверенные, которые позволяют всё это делать? Если знаете такие, то поделитесь. А то мне бы очень пригодился, не пришлось бы на коленке это делать.