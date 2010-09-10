сервис для опросов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

сервис для опросов

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:16

А где можно самостоятельно своими силами создавать какие-либо опросы? Может сервисы какие-нибудь есть проверенные, которые позволяют всё это делать? Если знаете такие, то поделитесь. А то мне бы очень пригодился, не пришлось бы на коленке это делать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей