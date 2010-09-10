сервис для опросов
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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сервис для опросов
А где можно самостоятельно своими силами создавать какие-либо опросы? Может сервисы какие-нибудь есть проверенные, которые позволяют всё это делать? Если знаете такие, то поделитесь. А то мне бы очень пригодился, не пришлось бы на коленке это делать.
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