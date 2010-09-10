Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2148
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » 58 минут назад

Доброго дня всем, может кто-нибудь подсказать организацию, которая поможет с проведением Масленицы среди филиалов компании. Только, пожалуйста, посоветуйте хорошего и качественного исполнителя.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2147
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Добрый день, мы для себя отметили за хорошую проведенную работу по подготовки и проведению мероприятий, этого организатора https://www.товарищ-полковник.рф/organi ... kejteringa . Специалисты помогли нам от начала до конца. Программа соответствует нашим надеждам и ожиданиям. И по времени тоже не подвели, все в сроки. Так, что смело, можете к ним обращаться.
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