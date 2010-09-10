Кейтеринг
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Кейтеринг
Доброго дня всем, может кто-нибудь подсказать организацию, которая поможет с проведением Масленицы среди филиалов компании. Только, пожалуйста, посоветуйте хорошего и качественного исполнителя.
Re: Кейтеринг
Добрый день, мы для себя отметили за хорошую проведенную работу по подготовки и проведению мероприятий, этого организатора https://www.товарищ-полковник.рф/organi ... kejteringa . Специалисты помогли нам от начала до конца. Программа соответствует нашим надеждам и ожиданиям. И по времени тоже не подвели, все в сроки. Так, что смело, можете к ним обращаться.
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