Какую музыку вы обычно выбираете для пробуждения?

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Какую музыку вы обычно выбираете для пробуждения?

Сообщение Venik » Вчера, 17:43

Недавно задумался над тем, какую музыку лучше всего выбрать для утреннего пробуждения. Интересует мнение тех, кто уже нашел свой идеальный плейлист для бодрого начала дня. Может быть, у кого-то есть любимые треки или жанры, которые помогают быстро включиться в рабочий ритм? А может, кто-то предпочитает спокойную музыку для мягкого перехода от сна к активности? Поделитесь своими находками!
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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Re: Какую музыку вы обычно выбираете для пробуждения?

Сообщение Cathair » Вчера, 20:39

Для утреннего пробуждения я обычно выбираю энергичные песни, которые задают позитивный настрой на весь день. На сайте https://mufm.me всегда можно найти свежие новинки и скачать бесплатно то, что понравилось. Это очень удобно, так как там большой выбор музыки разных жанров, и каждый сможет подобрать что-то подходящее под своё настроение.
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