Сообщение Venik » Вчера, 17:43

Недавно задумался над тем, какую музыку лучше всего выбрать для утреннего пробуждения. Интересует мнение тех, кто уже нашел свой идеальный плейлист для бодрого начала дня. Может быть, у кого-то есть любимые треки или жанры, которые помогают быстро включиться в рабочий ритм? А может, кто-то предпочитает спокойную музыку для мягкого перехода от сна к активности? Поделитесь своими находками!