Типография

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2150
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Типография

Сообщение klonik » Вчера, 18:07

Всем добрый день, посоветуйте, пожалуйста, хорошую компанию, которая сможет изготовить наружную рекламу на штендере. У меня открывается новый магазин, поэтому мне нужна помощь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2151
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Типография

Сообщение zevc » Вчера, 19:48

Добрый вечер, когда мы искали варианты и рассматривали разные предложения от компаний, то мы решили, обратится к этому сайту https://print17.ru/ . Нас друзья просветили в этом вопросе да еще подсказали, где найти данную услугу. Поэтому, сейчас всем рекомендуем в поисках изготовления рекламы, обращаться на этот сайт.
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