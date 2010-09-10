Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Я среди производителей мягкой мебели слышала, что появился какой-то марктеплейс мебельных материалов и фурнитуры. Если вы в курсе, что это за маркетплейс расскажите о нем подробнее. Стоит или нет на нем покупать?
Re: Подскажите
Привет, вы наверно имеете в виду Soloma https://soloma.tech/ ? Так-то очень хороший магазин, где представлены материалы от разных производителей, я даже пару раз заказывала материалы. В частности, меня интересует мебельный поролон хорошего качества. Сейчас, если честно его не так легко найти в продаже. А тут он сколько аз не заходила всегда есть в наличии, что очень радует. Вообще, если вы производитель мягкой мебели, то это площадка для вас будет полезной. Вы на ней для себя все равно что-нибудь найдете. Цены ниже рыночных, линейка товаров расширенная, мне нравится. Единственное, поставкой занимается сам производитель, а не площадка. Поэтому иногда может быть доставка с задержкой. В остальном все отлично, мне очень нравится.
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