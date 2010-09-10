Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2150
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:13

Всем привет! Я среди производителей мягкой мебели слышала, что появился какой-то марктеплейс мебельных материалов и фурнитуры. Если вы в курсе, что это за маркетплейс расскажите о нем подробнее. Стоит или нет на нем покупать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2151
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:17

Привет, вы наверно имеете в виду Soloma https://soloma.tech/ ? Так-то очень хороший магазин, где представлены материалы от разных производителей, я даже пару раз заказывала материалы. В частности, меня интересует мебельный поролон хорошего качества. Сейчас, если честно его не так легко найти в продаже. А тут он сколько аз не заходила всегда есть в наличии, что очень радует. Вообще, если вы производитель мягкой мебели, то это площадка для вас будет полезной. Вы на ней для себя все равно что-нибудь найдете. Цены ниже рыночных, линейка товаров расширенная, мне нравится. Единственное, поставкой занимается сам производитель, а не площадка. Поэтому иногда может быть доставка с задержкой. В остальном все отлично, мне очень нравится.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей