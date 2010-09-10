Сообщение klonik » Вчера, 18:13

Всем привет! Я среди производителей мягкой мебели слышала, что появился какой-то марктеплейс мебельных материалов и фурнитуры. Если вы в курсе, что это за маркетплейс расскажите о нем подробнее. Стоит или нет на нем покупать?