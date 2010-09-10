Онлайн курсы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2150
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн курсы

Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Девочки, кто-нибудь может подсказать, где лучше пройти курсы переподготовки на плотника? Планирую сменить профессию, но теряюсь в большом количестве информации. Хотелось бы узнать, какие есть программы, как проходит обучение и на что стоит обратить внимание при выборе.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2151
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн курсы

Сообщение zevc » Вчера, 18:45

Здравствуйте! Если хотите узнать подробнее о самых разнообразных программах, которые помогут вам освоить эту профессию, рекомендую заглянуть по ссылке v-prof.ru. Там очень детально всё описано. Я сама недавно прошла эти курсы и осталась довольна выбором.
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