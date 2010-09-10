Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Девочки, кто-нибудь может подсказать, где лучше пройти курсы переподготовки на плотника? Планирую сменить профессию, но теряюсь в большом количестве информации. Хотелось бы узнать, какие есть программы, как проходит обучение и на что стоит обратить внимание при выборе.