Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?

Сообщение Venik » Вчера, 19:08

Планирую приобрести недвижимость в Черногории и рассматриваю варианты в новостройках. Интересует, реально ли найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах? Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже сталкивался с покупкой жилья в этой стране.
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?

Сообщение Fillana » Вчера, 20:56

Да, в Черногории вполне возможно найти доступные по цене квартиры в новостройках, особенно если рассматривать проекты на стадии строительства или в районах, которые находятся немного дальше от туристических центров. Важно учитывать расположение: в городах вроде Бар, Будва или Котор цены будут выше, тогда как в менее известных местах, таких как Ульцинь или Херцег-Нови, можно найти более выгодные предложения. Также стоит обращать внимание на застройщиков с хорошей репутацией и проверять документы на объект. Изучите здесь варианты недорогой недвижимости в Черногории https://worldestate.homes/montenegro/cheap/
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