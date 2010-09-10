Сообщение Venik » Вчера, 19:08

Планирую приобрести недвижимость в Черногории и рассматриваю варианты в новостройках. Интересует, реально ли найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах? Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже сталкивался с покупкой жилья в этой стране.