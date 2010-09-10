Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?
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Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?
Планирую приобрести недвижимость в Черногории и рассматриваю варианты в новостройках. Интересует, реально ли найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах? Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже сталкивался с покупкой жилья в этой стране.
Re: Можно в Черногории в новостройках купить квартиру недорого?
Да, в Черногории вполне возможно найти доступные по цене квартиры в новостройках, особенно если рассматривать проекты на стадии строительства или в районах, которые находятся немного дальше от туристических центров. Важно учитывать расположение: в городах вроде Бар, Будва или Котор цены будут выше, тогда как в менее известных местах, таких как Ульцинь или Херцег-Нови, можно найти более выгодные предложения. Также стоит обращать внимание на застройщиков с хорошей репутацией и проверять документы на объект. Изучите здесь варианты недорогой недвижимости в Черногории https://worldestate.homes/montenegro/cheap/
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