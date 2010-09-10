Котельный аппарат

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Котельный аппарат

Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Добрый день! Мы с коллегами обсуждали, что пора бы улучшить наши производственные процессы. Слышала, что где-то покупают котлетные аппараты для повышения эффективности. Кто может поделиться, помогает ли это улучшить качество продукции?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2151
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Котельный аппарат

Сообщение klonik » Сегодня, 12:31

Привет, коллега! Современные котлетные аппараты — это просто спасение для нашего бизнеса. Автоматы не только справляются с большими объемами, но и делают это без потери качества. Советою изучить статью на эту тему, думаю, для вас это будет полезной находкой. Вот ссылка, чтобы узнать больше: https://montazhnik02.ru/dom/162145-inno ... kczij.html .
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