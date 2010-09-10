Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Добрый день! Мы с коллегами обсуждали, что пора бы улучшить наши производственные процессы. Слышала, что где-то покупают котлетные аппараты для повышения эффективности. Кто может поделиться, помогает ли это улучшить качество продукции?